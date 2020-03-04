В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации

Пока доставлены только две машины, но до конца года в Украину приедут 73 электрических автомобиля.

В Украине партию электрических Porsche Taycan раскупили еще до презентации autogeek.com.ua

В Украине первые электрические автомобили Porsche Taycan раскупили еще до презентации, запланированной на 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба импортера Porsche во вторник, 3 марта.

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Сейчас в страну доставлены только первые две электрические машины немецкого бренда, остальные же пока в дороге. Планируется, что всего на украинский рынок в течение 2020 поступит 73 электрические Porsche.

Отмечается, что стоимость машин составляет несколько миллионов гривен и они уже распроданы.

Для украинских покупателей минимальная цена Taycan 4S составляет 2 688 975 гривен, Taycan Turbo - 3 766 100 гривен, а Taycan Turbo S - 4 570 200 гривен. Однако такая цена была обнародована еще в сентябре, а окончательная стоимость указывается уже в договоре купли-продажи и рассчитывается в зависимости от курса валют на момент его оформления.

Напомним, импорт авто в Украину за год вырос в 2,4 раза.

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