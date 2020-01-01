Холдинг Ахметова сократил прибыль в три раза

Не самую последнюю роль в финансовых показателях сыграло укрепление украинской валюты на 12% по отношению к доллару, отметили в Метинвесте.

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургического холдинга Метинвест, который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,188 млрд при снижении маржи на 7 процентных пункта (п.п.) – до 3% с 10%. Об этом сообщается на сайте холдинга в среду, 4 марта.

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Согласно обнародованным финансовым результатам за 2019 год, выручка компании сократилась на 10% – до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 п.п. – до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом – до $3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств снизился на 2% – до $274 млн с $280 млн.

Чистый долг возрос на 12% – до $2,758 млрд. Капитальные инвестиции увеличились на 17% – до $1,055 млрд с $898 млн.

Комментируя результаты 2019 года, гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков отметил, что во втором полугодии на рынках наблюдалось стремительное развитие неблагоприятной конъюнктуры. В результате цены на сталь в четвертом квартале упали до самого низкого уровня с 2016 года, что в сочетании с высокими затратами на сырье отразилось на мировых сталелитейных компаниях в целом и на Метинвесте, в частности.

“Тем не менее, группа была готова и приняла все необходимые меры для решения сложностей, обусловленных цикличностью бизнеса“, – отметил топ-менеджер.

Рыженков считает, что с точки зрения операционной деятельности за год Метинвест добился достойных результатов. Так, производство стали выросло на 3%, а доля стальной продукции в общем объеме производства достигла 86%, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом. Производство общего железорудного концентрата выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом, а производство коксующегося угля – на 10%.

“Однако спад на рынке стали в четвертом квартале существенно отразился на объемах производства стали, продуктовом портфеле, а также на финансовых показателях группы. Не самую последнюю роль во втором полугодии сыграло укрепление украинской валюты на 12% по отношению к доллару США, увеличив себестоимость продукции и снизив нашу экспортную конкурентоспособность“, – отметил гендиректор Метинвеста.

Напомним, Ахметов отсудил у государства 200 миллионов.

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