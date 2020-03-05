Фирташ отказался платить за газ новому оператору ГТС

Теперь из-за задолженности существует реальная угроза финансовой стабильности нового независимого оператора ГТС.

Задолженность участников рынка газа перед Оператором ГТС Украины в январе 2020 года составила 579,6 млн грн, 70% из этой суммы накопили газораспределительные компании группы Региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа, говорится в сообщении оператора.

“По состоянию на 2 марта 2020 года задолженность ОГРС (облгазов) составляет 579,6 млн грн. Наибольшим должником нового оператора ГТС стала группа РГК. Облгазы этой группы в январе 2020 года допустили на своих сетях несанкционированные отборы газа в объеме 65,7 млн куб. м общей стоимостью 414 млн грн“, - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, теперь из-за задолженности существует реальная угроза финансовой стабильности нового независимого оператора ГТС. По предварительным расчетам, размер такой безнадежной задолженности может достичь 10 млрд грн уже до конца 2020 года.

“Вся прибыль от нового транзитного соглашения с Газпромом будет потрачена на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов, а государство не сможет получить дивиденды от работы Оператора ГТС Украины“, - отметили в компании.

В связи с этим, Оператор ГТС Украины обращается к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с требованием принять необходимые меры по решению этой проблемы.

Напомним, Газпром увеличил транзит газа через Украину.

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