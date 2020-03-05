Минэнерго отметило рост дотаций на добычу угля

С 2016 года по 2019 год добыча угля на госшахтах уменьшилась почти вдвое, в то время когда дотации выросли почти вчетверо.

На протяжении последних трех лет добыча угля в Украине уменьшилась почти вдвое, в то же время размер дотаций на 1 тонну продукции вырос почти в 3,7 раза, пишут в Минэнерго в Facebook в среду, 4 марта.

“На государственных угольных предприятиях Украины в период с 2016 года по 2019 год добыча уменьшилась почти вдвое: с 6, 7 млн тонн до 3,5 млн тонн, а дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 р. - с 246 грн на 1 тонну в 2016 году до 908 грн на 1 тонну в 2019 году“, - говорится в сообщении.

Также в Минэнерго отметили спад темпов роста добычи угля в Украине и уменьшение спроса на него на европейских рынках. Читай также: В Украине будут закрывать убыточные шахты — Гончарук Отмечается, что основными производителя угля в мире является Китай, США, Австралия, Индонезия, Индия, Россия.

Огромное падение использования угля ожидается и в США в результате перевода более 30% ТЭС на природный газ. Кроме того, снижение цен на уголь влияет на производителей во всем мире, заставляя сокращать инвестиции в угольную отрасль.

По прогнозам Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), доля угля в конечном мировом энергопотреблении к 2050 году должна сократиться втрое.

Напомним, Зеленский поручил остановить импорт угля в Украину.

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