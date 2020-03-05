РФ заявила о "незаконной" продаже Проминвестбанка

Российская сторона намерена приложить усилия для компенсации потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

Власти Украины продали неизвестному покупателю на аукционе акции украинской “дочки“ российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ) – Проминвестбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской госкорпорации в четверг, 5 марта.

“Акции украинского дочернего банка ВЭБ.РФ – Проминвестбанка были проданы на незаконных торгах 4 марта 2020 по цене 268709960,78 гривен ($10,8 млн – ред.), несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций. Информации о покупателе нет“, – говорится в сообщении.

В ВЭБе считают, что “Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности“.

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Также российская госкорпорация намерена приложить усилия для компенсации потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

“ВЭБ будет защищать свои права всеми законными способами во всех судебных инстанциях на территории Украины и в международном арбитраже“, – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

Напомним, в Украине банки за год закрыли более 500 отделений.

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