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РФ заявила о "незаконной" продаже Проминвестбанка

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Российская сторона намерена приложить усилия для компенсации потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.
Украина якобы продала Проминвестбанк за $10,8 млн
Украина якобы продала Проминвестбанк за $10,8 млн
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Власти Украины продали неизвестному покупателю на аукционе акции украинской “дочки“ российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ) – Проминвестбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российской госкорпорации в четверг, 5 марта.

“Акции украинского дочернего банка ВЭБ.РФ – Проминвестбанка были проданы на незаконных торгах 4 марта 2020 по цене 268709960,78 гривен ($10,8 млн – ред.), несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций. Информации о покупателе нет“, – говорится в сообщении.

В ВЭБе считают, что “Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности“.

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Также российская госкорпорация намерена приложить усилия для компенсации потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

“ВЭБ будет защищать свои права всеми законными способами во всех судебных инстанциях на территории Украины и в международном арбитраже“, – заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

Напомним, в Украине банки за год закрыли более 500 отделений.

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Теги: Россия, Украина, банки, Украина-Россия, банк, акции, Проминвестбанк, аукцион.
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  05.03.2020, 13:02
Оценка:  -1
гость
Отмечается, что на мосту прорвало трубопровод диаметром 600 мм, который проложили ещё в 1962 году.

Вы че лохлы, не в курсе что стальные трубы водоснабжения (по куй горячего чи холодного ) треба менять лет через 30-40 максимум!
Это насчет горячего душа на мосту Патона
БРОКЕР2020    05.03.2020, 13:07
Оценка:  0
БРОКЕР2020
ордынский пид0р, тема статьи вообще не об этом... вместо чтоб здесь г0вно метать, пясдуй на якутию лепить статуи вашего ордынского вождя из г0вна
SINOBI-LIFE    05.03.2020, 12:50
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
А насрать на сраССию!!!
гость  (аноним)  05.03.2020, 11:32
Оценка:  -3
гость
украина соси писю.
гость  (аноним)  05.03.2020, 11:28
Оценка:  -3
гость
Прикольные лохлы зверушки...Когда стокгольмский арбитраж присудил в пользу нахтотгаза они бились в экстазе. Сейчас тот же суд принял решение в пользу инвестора банка - истеричные конвульсии.А какая падучая станется после вердикта по евробондам в Лондоне?
разгельдяй лох  (аноним)  05.03.2020, 11:25
Оценка:  -2
разгельдяй лох
разгельдяй с...си петину п..сю и не отвлекайся
РАЗГЕЛЬДЯЙ    05.03.2020, 11:16
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Россия соси писю.
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