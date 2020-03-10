Saudi Aramco рекордно увеличит добычу нефти

Поставки нефти будут на 300 тысяч баррелей выше максимальной производственной мощности Saudi Aramco.

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco в апреле резко увеличит поставки нефти. Об этом сказал исполнительный директор аль-Амин ан-Насер, сообщает Reuters во вторник, 10 марта.

“Поставки сырой нефти будут на 300 тысяч баррелей в сутки превышать максимальную устойчивую мощность компании в 12 млн баррелей в сутки “, – сказал ан-Насер.

По его словам, компания договорилась с клиентами, что начнет предоставлять эти объемы с 1 апреля. Поставки будут увеличены как клиентам внутри Саудовской Аравии, так и за рубеж.

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Напомним, что еще на прошлой неделе Саудовская Аравия настойчиво предлагала участникам сделки ОПЕК+ сократить производство нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Но переговоры провалились из-за неуступчивой позиции в России. В итоге цена на нефть обвалилась на 30% – доходя на пике до 31 доллара за баррель.

Напомним, аналитики ожидают дальнейшее падение цен на нефть.

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