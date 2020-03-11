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АМКУ ожидает снижения цен на автозаправках

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Стоимость топлива на украинских заправках должна снизиться после падения цен на нефть, считают в комитете.
Пока украинские АЗС не отреагировали на падение цен на нефть
Пока украинские АЗС не отреагировали на падение цен на нефть
Getty Images

В связи с падением мировых цен на нефть Антимонопольный комитет ожидает от операторов АЗС снижения стоимости бензина. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ во вторник, 10 марта.

“Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение“, - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что крупные трейдеры бензина достаточно часто мгновенно повышают цены на бензин в случае, если растут цены на нефть, однако в случае падения цен на нефть цены на топливо падают более постепенно.

“Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится - ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и тому подобное“, - отметили в АМКУ.

Напомним, прошлой осенью Антимонопольный комитет установил, что в Украине оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а АЗС цены топливо не уменьшили. АМКУ обязал трейдеров снизить стоимость продукции. После этого цены на АЗС начали снижаться.

После встречи с президентом 24 декабря операторы АЗС ускорили снижение цен.

Напомним, АМКУ открыл дело против Нафтогаза из-за цен на газ.

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Теги: нефть, топливо, бензин, АМКУ, АЗС, цены на нефть
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