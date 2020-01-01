На Волыни шахтеры устроили акцию протеста

Работники шахты устроили акцию протеста и написали обращение к новому главе правительства.

В Минэнерго пока никак не отреагировали на происходящее Пресс-служба президента Украины

На шахте Бужанская госпредприятия Волыньуголь отключили энергоснабжения, что привело также к отключению систем водоотведения и вентиляции, сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

“По состоянию на 9.30 полностью отключена от электроснабжения шахта Бужанская ГП Волыньуголь. Не работают системы водоотвода и главный вентилятор“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от электропитания шахту отключили из-за долгов. По состоянию на 11 марта их сумма составила 170 млн гривен. Читай также: Шахтерам перечислили 650 миллионов гривен По словам Волынца, в здании ГП Волыньуголь проходила акция протеста. Работники шахты заставили написать заявления об увольнении руководителей ГП и шахты Бужанская, подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за ухудшения дел на угольных предприятиях.

Минэнерго пока никак не отреагировало на происходящее.

Напомним, Зеленский поручил остановить импорт угля в Украину.

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