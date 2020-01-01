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На Волыни шахтеры устроили акцию протеста

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Работники шахты устроили акцию протеста и написали обращение к новому главе правительства.
В Минэнерго пока никак не отреагировали на происходящее
В Минэнерго пока никак не отреагировали на происходящее
Пресс-служба президента Украины
На шахте Бужанская госпредприятия Волыньуголь отключили энергоснабжения, что привело также к отключению систем водоотведения и вентиляции, сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
 
“По состоянию на 9.30 полностью отключена от электроснабжения шахта Бужанская ГП Волыньуголь. Не работают системы водоотвода и главный вентилятор“, - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что от электропитания шахту отключили из-за долгов. По состоянию на 11 марта их сумма составила 170 млн гривен.

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По словам Волынца, в здании ГП Волыньуголь проходила акция протеста. Работники шахты заставили написать заявления об увольнении руководителей ГП и шахты Бужанская, подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за ухудшения дел на угольных предприятиях.

Минэнерго пока никак не отреагировало на происходящее.

Напомним, Зеленский поручил остановить импорт угля в Украину.

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Теги: шахты, электроэнергия, Волынская область, Михаил Волынец
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