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Доходы Газпрома резко упали в начале года

Комментариев: 3
За январь российская компания экспортировала газа всего на три миллиарда долларов, что на 40% меньше, чем годом ранее.
В первый месяц 2020 года доходы Газпрома от экспорта газа упали на 41,1%
В первый месяц 2020 года доходы Газпрома от экспорта газа упали на 41,1%
Getty Images

В первый месяц 2020 года доходы Газпрома от экспорта газа упали на 41,1% до трех миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

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Физический экспорт за то же время сократился меньше - на 11,9% до 18,3 миллиарда кубометров

На низкие поставки Газпрома в начале года повлияли как аномально теплая зима, так и рекордное количество газа, накопленное в европейских подземных хранилищах.

Напомним, Газпром увеличил транзит газа через Украину.

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Теги: газ, Газпром, прибыль, доходы
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Комментариев (3)
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Лапотники-скот  (аноним)  12.03.2020, 13:00
Оценка:  +1
Лапотники-скот
Бу-га-га
гость  (аноним)  12.03.2020, 12:50
Оценка:  +4
гость
А нам что с этого?
Плакать явно не будем. У одного из спонсоров путинской войны против Украины мешьше доходов - нам только лучше.
гость  (аноним)  12.03.2020, 12:46
Оценка:  -6
гость
Так ведь рекордные запасы в хранилища были куплены у того же Газпрома! Из опасений что прекратится транзит через 404.При чем покупали по большей цене чем поставки сейчас. Кого-то наипали, вот только кого?.Сейчас типа отпуска у Газпрома,можно пожить на заробленное
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