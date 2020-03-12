Доходы Газпрома резко упали в начале года
За январь российская компания экспортировала газа всего на три миллиарда долларов, что на 40% меньше, чем годом ранее.
В первый месяц 2020 года доходы Газпрома от экспорта газа упали на 41,1% до трех миллиардов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.
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Физический экспорт за то же время сократился меньше - на 11,9% до 18,3 миллиарда кубометров
На низкие поставки Газпрома в начале года повлияли как аномально теплая зима, так и рекордное количество газа, накопленное в европейских подземных хранилищах.
Напомним, Газпром увеличил транзит газа через Украину.
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