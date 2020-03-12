Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса

Крупнейшая в ФРГ авиакомпания Lufthansa из-за эпидемии коронавируса вынуждена резко сократить авиаперевозки и в апреле. В период с 29 марта по 24 апреля компания аннулирует около 23 тысяч авиарейсов и в ближайшие недели ожидаются дальнейшие ограничительные меры, сообщила Lufthansa вечером в среду, 11 марта.

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Об изменениях в графике полетов после 25 апреля будет объявлено позже.