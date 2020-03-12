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Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса

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Авиакомпания резко сократит перевозки в апреле и продолжит ограничительные меры в дальнейшем.
Lufthansa отменяет 23 тысячи авиарейсов
Lufthansa отменяет 23 тысячи авиарейсов
wikipedia.org
Крупнейшая в ФРГ авиакомпания Lufthansa из-за эпидемии коронавируса вынуждена резко сократить авиаперевозки и в апреле. В период с 29 марта по 24 апреля компания аннулирует около 23 тысяч авиарейсов и в ближайшие недели ожидаются дальнейшие ограничительные меры, сообщила Lufthansa вечером в среду, 11 марта.

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Об изменениях в графике полетов после 25 апреля будет объявлено позже.

Ограничительные меры распространяются, в первую очередь, на Европу, Азию и Ближний Восток.
 
“При аннулировании авиарейсов Lufthansa следит за тем, чтобы все места назначения на всех континентах оставались в доступе одной из авиалиний Lufthansa Group через Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Цюрих, Вену и Брюссель“, - подчеркивается в сообщении авиаконцерна.
 
Принадлежащая Lufthansa компания Austrian Airlines в марте-апреле также аннулирует до 50% своих авиарейсов.
 
Компания Lauda, принадлежащая лоукостеру Ryanair, с период с 29 марта по 30 апреля сокращает объем авиаперевозок на 30%.

Напомним, названы дополнительные затраты Boeing на 737 MAX.

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Теги: Lufthansa, Коронавирус, Авиарейсы
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