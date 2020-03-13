Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МАУ планирует отмену двух тысяч рейсов из-за COVID-19

Комментариев: 0
Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда в тех странах, в которые они направляются.
Количество рейсов МАУ существенно сократится
Количество рейсов МАУ существенно сократится
МАУ

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) намерена отменить весной около 2 тысяч рейсов из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook в четверг, 12 марта.

“Как и все другие авиакомпании мира, МАУ продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2 тысяч рейсов“, – говорится в сообщении.

Пассажирам МАУ рекомендует проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда в тех странах, в которые они направляются.

Читай также: Названы дополнительные затраты Boeing на 737 MAX

Также стало известно, что МАУ отменяет до 8 апреля четыре внутренних рейса в связи с коронавирусом – между Киевом и Запорожьем, а также Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами. Рейсы из Киева во Львов и Харьков будут выполняться один раз в сутки.

Напомним, Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Украина, самолет, эпидемия, заболевание, инфекция, рейс, отмена, МАУ, авиакомпании, заражение, самолеты, Коронавирус, Авиарейсы, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь