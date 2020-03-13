МАУ планирует отмену двух тысяч рейсов из-за COVID-19

Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда в тех странах, в которые они направляются.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) намерена отменить весной около 2 тысяч рейсов из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook в четверг, 12 марта.

“Как и все другие авиакомпании мира, МАУ продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2 тысяч рейсов“, – говорится в сообщении.

Пассажирам МАУ рекомендует проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда в тех странах, в которые они направляются.

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Также стало известно, что МАУ отменяет до 8 апреля четыре внутренних рейса в связи с коронавирусом – между Киевом и Запорожьем, а также Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами. Рейсы из Киева во Львов и Харьков будут выполняться один раз в сутки.

Напомним, Lufthansa отменит 23 тысячи рейсов из-за коронавируса.

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