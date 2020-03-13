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Украинские кинотеатры потеряют миллионы из-за карантина

Комментариев: 4
Речь идет о 50 млн грн.
Украинские кинотеатры из-за введения карантина могут потерять немало прибыли
Украинские кинотеатры из-за введения карантина могут потерять немало прибыли
depositphotos.com

Украинские кинотеатры из-за введения карантина могут потерять немало прибыли.Речь идет о 50 млн грн. Об этом пишет Liga.net.

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Совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко рассказал, что за месяц сеть кинотеатров может потерять до 20 млн грн. В эту сумму входит зарплата персоналу, а также оплата коммуналки. 

“Multiplex занимает около 40% рынка киноиндустрии. Исходя из этого, можно получить общую сумму потерь по рынку“, – сказал гендиректор Multiplex Роман Романчук. Таким образом, общие потери индустрии можно оценить примерно в 50 млн грн.

Об убытках рассказал и основатель сети CinemaCity Борис Фуксман. Его сеть кинотеатров потеряет около 12 млн грн.  

Напомним, МАУ планирует отмену двух тысяч рейсов из-за COVID-19.

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Теги: коронавирус, кинотеатры, карантин
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.03.2020, 12:12
Оценка:  0
гость
Так в эти гадюшники рассады вируса никто и раньше не ходил. Проще посмотреть фильм в инете.
Василище    13.03.2020, 12:09
Оценка:  0
Василище
Не потеряют,а недополучат.Кинотеатры есть не просят.Работников в неоплачиваемый.Электрику и отопление отключить.платить только сторожу))А ему 50 лимонов и не надо))
гость  (аноним)  13.03.2020, 11:46
Оценка:  +1
гость
А сколько людей, можно было бы потерять, сидя в ваших кинотеатрах и передавая вирус, от пеопласа к пеопласу? Или деньги важнее?
Gular    13.03.2020, 11:51
Оценка:  0
Gular
так о людях мало кто думает
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