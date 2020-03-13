Украинские кинотеатры потеряют миллионы из-за карантина

Речь идет о 50 млн грн.

Украинские кинотеатры из-за введения карантина могут потерять немало прибыли.Речь идет о 50 млн грн. Об этом пишет Liga.net.

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Совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко рассказал, что за месяц сеть кинотеатров может потерять до 20 млн грн. В эту сумму входит зарплата персоналу, а также оплата коммуналки.

“Multiplex занимает около 40% рынка киноиндустрии. Исходя из этого, можно получить общую сумму потерь по рынку“, – сказал гендиректор Multiplex Роман Романчук. Таким образом, общие потери индустрии можно оценить примерно в 50 млн грн.

Об убытках рассказал и основатель сети CinemaCity Борис Фуксман. Его сеть кинотеатров потеряет около 12 млн грн.

Напомним, МАУ планирует отмену двух тысяч рейсов из-за COVID-19.

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