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Как украинцы оценивают влияние коронавируса на бизнес: Исследование

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Большинство предпринимателей считают, что объемы продаж сократятся.
Большинство предпринимателей считают, что объемы продаж сократятся из-за пандемии коронавируса
Большинство предпринимателей считают, что объемы продаж сократятся из-за пандемии коронавируса
EPA/UPG

Украинские бизнесмены считают, что из-за пандемии коронавируса объемы продаж могут сократиться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине совместно с компанией-членом палаты “Делойт“, пишет Экономическая правда.

“Наиболее необходимыми мерами по поддержке работников в текущем состоянии были определены ограничение бизнес-поездок (89%), обеспечение удаленной работы (87%) и безопасности офиса, в частности, антибактериальными средствами, одноразовой посудой и термометрами (82%), а также предоставление работникам актуальной информации и советов (81%)“, - сказано в сообщении.

Также в исследовании сказано, что компании поддерживают своих сотрудников в ограничении поездок за границу. 79% разрешают работникам работать удаленно. 

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74% компаний работают на обеспечением безопасности в офисе. 

Большинство предпринимателей считают, что объемы продаж сократятся. Многие уверены, что управлять бизнесом в обычном режиме уже не получиться. 

В то же время, 65% предпринимателей утверждают, что будут идти к поставленной компанией цели, лишь 14% заявили, что планы будут корректировать.

Напомним, США потратят $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков.

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Теги: коронавирус, бизнес, предприниматели
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