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МАУ проведет пять дополнительных рейсов из Европы

Комментариев: 2
На борт будут допускаться только те лица, кому по состоянию на понедельник разрешен въезд в Украину.
МАУ объявила дополнительные рейсы в Европу
МАУ объявила дополнительные рейсы в Европу
facebook.com/flyuia.ua

Авиакомпания Международные авиалинии Украины в понедельник, 16 марта, выполнит дополнительные рейсы из Амстердама, Лондона, Парижа, Барселоны и Мадрида. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

“МАУ стремится помочь как можно большему количеству наших сограждан вовремя вернуться в Украину. Поэтому 16 марта авиакомпания выполнит пять дополнительных рейсов между Киевом и Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Барселоной (PS 993/994) и Мадридом (PS 945/946)“, - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в компании подчеркнули, что на борт будут допускаться только те пассажиры, которым на 00 часов 00 минут 16 марта будет разрешен въезд на территорию Украины.

Напомним, МАУ планирует отмену двух тысяч рейсов из-за COVID-19.

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Теги: авиаперелет, карантин, МАУ, Коронавирус, Авиарейсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 14:11
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гость
Особенно возмущают халявщики , которые решили во время пандемии дёшево отдохнуть , а теперь государство должно думать , как их выручать оттуда
гость  (аноним)  16.03.2020, 14:08
Оценка:  0
гость
Закрывать границы так закрывать, чем больше сюда едут , тем больше везут заразы
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