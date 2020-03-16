МАУ проведет пять дополнительных рейсов из Европы

На борт будут допускаться только те лица, кому по состоянию на понедельник разрешен въезд в Украину.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины в понедельник, 16 марта, выполнит дополнительные рейсы из Амстердама, Лондона, Парижа, Барселоны и Мадрида. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

“МАУ стремится помочь как можно большему количеству наших сограждан вовремя вернуться в Украину. Поэтому 16 марта авиакомпания выполнит пять дополнительных рейсов между Киевом и Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Барселоной (PS 993/994) и Мадридом (PS 945/946)“, - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в компании подчеркнули, что на борт будут допускаться только те пассажиры, которым на 00 часов 00 минут 16 марта будет разрешен въезд на территорию Украины.

Напомним, МАУ планирует отмену двух тысяч рейсов из-за COVID-19.

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