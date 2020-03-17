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Украина впервые провела транзит газа для стран ЕС

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Заказчиком транспортировки газа через украинскую ГТС выступил известный немецкий энергетический трейдер.
Украинская ГТС помогает активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы
Украинская ГТС помогает активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы
depositphotos.com

Оператор ГТС Украины провел транспортировку газа из Венгрии в Словакию, осуществив первый для Украины транзит между двумя странами Евросоюза. Об этом сообщается на сайте компани и в понедельник, 16 марта.

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Отмечается, что заказчиком транспортировки газа выступил известный немецкий энергетический трейдер.

В компании отметили, что новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины.

Оператор ГТС считает, что эта услуга позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного потока-1 не используются в полном объеме.

Учет газа по этой операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с Газпромом – в энергетических единицах.

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В компании также работают над созданием виртуальных точек, которые упростят деятельность как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас проходят консультации по созданию единой виртуальной точки на украинском-польской границе.

Услуга short-haul доступна с 1 января. Расширение услуг для украинских и зарубежных заказчиков стало возможным после подписания нового транзитного соглашения с Газпромом и межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран, отметили в компании.

Фото: Оператор ГТС Украины  

Напомним, суд разблокировал счета Укртрансгаза.

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Теги: Украина, Европа, ЕС, ГТС, Венгрия, Евросоюз, Словакия, транзит, транзит газа
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