Украина впервые провела транзит газа для стран ЕС

Заказчиком транспортировки газа через украинскую ГТС выступил известный немецкий энергетический трейдер.

Оператор ГТС Украины провел транспортировку газа из Венгрии в Словакию, осуществив первый для Украины транзит между двумя странами Евросоюза. Об этом сообщается на сайте компани и в понедельник, 16 марта.

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Отмечается, что заказчиком транспортировки газа выступил известный немецкий энергетический трейдер.

В компании отметили, что новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины.

Оператор ГТС считает, что эта услуга позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного потока-1 не используются в полном объеме.

Учет газа по этой операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с Газпромом – в энергетических единицах.

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В компании также работают над созданием виртуальных точек, которые упростят деятельность как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас проходят консультации по созданию единой виртуальной точки на украинском-польской границе.

Услуга short-haul доступна с 1 января. Расширение услуг для украинских и зарубежных заказчиков стало возможным после подписания нового транзитного соглашения с Газпромом и межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран, отметили в компании.