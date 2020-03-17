Английский суд вынес новое решение по Приватбанку

Высокий суд Англии подтвердил право ПриватБанка выплачивать долги не всем держателям евробондов.

Высокий суд Англии и Уэльса в понедельник, 16 марта, вынес новое решение по евробондам ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Так, суд подтвердил право ПриватБанка осуществлять выплаты по выпущенным банком в 2010 и 2013 годах евробондам не всем предъявителям.

В свое время эти евробонды скупили связанные с ПриватБанком лица, а государство обменяло эту задолженность банка на акции и выкупило их за 1 грн ($0,04) в ходе национализации (так называемая процедура bail-in).

Как сообщают в пресс-службе ПриватБанка, решение Высокого суда Англии подтверждает решение Арбитражного суда о механизме выплаты ПриватБанком по выпущенным в 2010-2013 годах евробондам.

“Соответственно, даже если ПриватБанк будет обязан осуществить любые выплаты, такие выплаты будут существенно меньше совокупной суммы требований, заявленных Доверительным управляющим в арбитражных разбирательствах. В случае успеха линии защиты ПриватБанка о признании процедуры “bail-in“ банк не будет обязан осуществлять никакие выплаты вообще“, - объясняют в ПриватБанке.

Напомним, ПриватБанк и НБУ проиграли суд заводу Коломойского.

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