Украинцы вернули больше 300 тысяч ж/д билетов за пять дней

Сумма сданных билетов составила 86,6 млн грн. Укрзализныця заверила, что компенсирует 100% стоимости билетов на все отмененные из-за карантина международные поезда.

За пять дней украинцы вернули 303 тысячи билетов на поезда wikipedia.org

Украинцы с 11 по 15 марта вернули 303 тысячи железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в понедельник, 16 марта.

“Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6-ти месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира“, - сказано в сообщении.

Билеты, купленные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

“Укрзализныця компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда“, - добавили в УЗ.

Напомним, нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина.

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