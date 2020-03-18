Amazon открывает 100 тысяч вакансий из-за роста онлайн заказов

Компания резко увеличит количество складских работников и курьеров, также им повысят зарплату.

Amazon из-за вспышки коронавируса намерен дополнительно нанять 100 тысяч складских работников и курьеров в США в связи с ростом онлайн заказов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что речь идет о позициях с полной и частичной занятостью.

Помимо этого, до конца апреля Amazon повысит почасовую оплату работников, занятых на складах, в транспортных операциях и доставке заказов. В США повышение составит $2 в час, в Великобритании - 2 фунта стерлингов ($1,6) в час, во многих европейских странах - примерно 2 евро ($1,8) в час. Компания выделит на эти цели $350 млн.

В Amazon отметили, что продолжат консультации с медицинскими экспертами, чтобы обеспечить безопасность своих работников.

На прошлой неделе Amazon сообщила об увеличении количества интернет-заказов на фоне распространения коронавируса и предупредил покупателей о возможных задержках доставок и отсутствии некоторых товаров, особенно в категории товаров для дома.

Напомним, богатейшие люди мира с начала 2020 года потеряли 950 млрд долларов.

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