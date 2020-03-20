В Украине крупные супермаркеты сокращают время работы

Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта.

Руководство крупных сетевых операторов Fozzy Group и Novus приняло решение сократить регулярный график работы супермаркетов из-за введения ограничений движения общественного транспорта в некоторых населенных пунктах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 19 марта.

“Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов Сильпо будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой“, – рассказали в Fozzy Group.

Утверждается, что новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей. На складах достаточное количество продукции.

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Также принял решение сократить время работы своих магазинов ритейлер Novus.

“Обращаем ваше внимание, что с введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта компания Novus вынужденно временно меняет график работы магазинов сети“, – сообщила компания на своей странице в Facebook.

В частности, с 18 марта торговые точки сети Novus начали работать с 9:00 до 22:00. Также ритейлер опубликовал на своей странице объявление о поиске поставщиков масок и дезинфекторов.

“Ищем поставщиков: защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств, бесконтактных термометров… Уменьшить риски инфицирования в стенах родного Novus, а также за его пределами возможно только при условии наличия необходимого оборудования, а именно защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств и термометров“, – гооврится в сообщении.

Напомним, Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.

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