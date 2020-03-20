Стало известно, как в карантин работают банки
На время карантина украинские банки принимают различные меры для снижения риска заражения сотрудников и клиентов. В частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и вводят ограничения на количество клиентов в отделении. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Интерфакс–Украина.
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Так, Креди Агриколь Банк сообщил о временном закрытии 17 отделений из 150 (здесь и далее - на начало года, по данным НБУ). Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, указано в сообщении банка.
Банк Пивденный временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами. Дополнительно банк отменил работу на выходных и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.
Укрсиббанк сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел санчас и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.
Отделения ТАСкомбанка будут работать только в будние с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.
Кредобанк сократил часы с 10:00 до 16:30, ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.
Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении на количество человек в отделениях банка.
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Сбербанк принимает клиентов только в будние дни до 16:00, Правекс Банк и Глобус Банк – с 10:00 до 16:00, а ОТП Банк – с 9:00 до 17:00.
Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличкой.
ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт, ввел три дополнительных перерыва на санчас, и рекомендует клиентам соблюдать дистанцию в 1 м, ожидать своей очереди на улице.
Райффайзен банк Аваль ввел обслуживание по записи, а Ощадбанк перерывы в отделениях на проветривание и дезинсекцию и перевел инкасаторскую службу в уссиленный режим работы.
ПриватБанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.
Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений.
Напомним, Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро на поддержку ЕС.
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