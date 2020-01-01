Skoda закрыла свои заводы в Чехии из-за COVID-19

Такое решение было принято после заражения трех сотрудников Skoda коронавирусом. На время карантина рабочим будет выплачиваться до 75% зарплаты.

Чешский автопроизводетель Skoda закрыл три своих завода в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби минимум на две недели – до 6 апреля. Об этом накануне сообщила пресс-служба компании.

Читай также: Украинцы стали активнее покупать новые автомобили

Отмечается, что такое решение было принято после заражения трех сотрудников коронавирусом. В компании заверили, что на время остановки предприятий рабочим будет выплачиваться денежная компенсация: в период с 19 по 29 марта – 70% от заработной платы, с 30 марта по 5 апреля – 75%.

“Поскольку в одной только Чешской Республике работают 37 тысяч сотрудников, наша ответственность выходит далеко за пределы ворот заводов. Необходимо сделать все возможное, чтобы замедлить распространение вируса, защитить и помочь тем, кто будет особенно поражен, пожилым людям и людям с нарушениями здоровья. Кроме того, каналы продаж на большинстве рынков также рухнули из-за правительственных мер“, – заявил генеральный директор Skoda Auto Бернхард Майер.

При этом все заводы SAIC Volkswagen в Китае (за исключением Чанши), где производятся автомобили Skoda, возобновили работу. Производство на индийском заводе в Аурангабаде продолжается, хотя и значительно сокращено. Завод в индийском городе Пуна остановлен на плановую модернизацию в рамках проекта India 2.0. Здесь будет налажено производство нового модельного семейства.

Напомним, в мире резко упало автопроизводство.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram