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Skoda закрыла свои заводы в Чехии из-за COVID-19

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Такое решение было принято после заражения трех сотрудников Skoda коронавирусом. На время карантина рабочим будет выплачиваться до 75% зарплаты.
Чешский автопроизводетель Skoda закрыл три своих завода
Чешский автопроизводетель Skoda закрыл три своих завода
wikipedia.org

Чешский автопроизводетель Skoda закрыл три своих завода в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби минимум на две недели – до 6 апреля. Об этом накануне сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что такое решение было принято после заражения трех сотрудников коронавирусом. В компании заверили, что на время остановки предприятий рабочим будет выплачиваться денежная компенсация: в период с 19 по 29 марта – 70% от заработной платы, с 30 марта по 5 апреля – 75%.

“Поскольку в одной только Чешской Республике работают 37 тысяч сотрудников, наша ответственность выходит далеко за пределы ворот заводов. Необходимо сделать все возможное, чтобы замедлить распространение вируса, защитить и помочь тем, кто будет особенно поражен, пожилым людям и людям с нарушениями здоровья. Кроме того, каналы продаж на большинстве рынков также рухнули из-за правительственных мер“, – заявил генеральный директор Skoda Auto Бернхард Майер.

При этом все заводы SAIC Volkswagen в Китае (за исключением Чанши), где производятся автомобили Skoda, возобновили работу. Производство на индийском заводе в Аурангабаде продолжается, хотя и значительно сокращено. Завод в индийском городе Пуна остановлен на плановую модернизацию в рамках проекта India 2.0. Здесь будет налажено производство нового модельного семейства.

Напомним, в мире резко упало автопроизводство.

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Теги: автомобили, эпидемия, производство, заболевание, рабочие, карантин, Skoda, заражение, автомобиль, Коронавирус, автомобильная промышленность
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