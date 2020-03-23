Кабмин утвердил продление контракта с Коболевым
Кабинет министров поддержал предложение наблюдательного совета Нафтогаза продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на четыре года. Об этом говорится в распоряжении премьера Дениса Шмыгаля от 20 марта, опубликованом на сайте правительства.
“Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины о продлении срока полномочий главы правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года“, – говорится в сообщении.
Также указано, что набсовету Нафтогаза необходимо обеспечить внесение изменений в контракт, заключенного с Коболевым и подать до 30 марта Кабмину копию этого документа.
Напомним, Нафтогаз оценил выгоду от газового контракта.
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