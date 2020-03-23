Кабмин утвердил продление контракта с Коболевым

Новый контракт главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева будет действовать до 22 марта 2024 года.

Кабинет министров поддержал предложение наблюдательного совета Нафтогаза продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на четыре года. Об этом говорится в распоряжении премьера Дениса Шмыгаля от 20 марта, опубликованом на сайте правительства.

“Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины о продлении срока полномочий главы правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года“, – говорится в сообщении.

Также указано, что набсовету Нафтогаза необходимо обеспечить внесение изменений в контракт, заключенного с Коболевым и подать до 30 марта Кабмину копию этого документа.

Напомним, Нафтогаз оценил выгоду от газового контракта.

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