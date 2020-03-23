Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин утвердил продление контракта с Коболевым

Комментариев: 0
Новый контракт главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева будет действовать до 22 марта 2024 года.
Андрей Коболев
Андрей Коболев
Андрей Коболев / Facebook

Кабинет министров поддержал предложение наблюдательного совета Нафтогаза продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на четыре года. Об этом говорится в распоряжении премьера Дениса Шмыгаля от 20 марта, опубликованом на сайте правительства.

“Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины о продлении срока полномочий главы правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года“, – говорится в сообщении.

Также указано, что набсовету Нафтогаза необходимо обеспечить внесение изменений в контракт, заключенного с Коболевым и подать до 30 марта Кабмину копию этого документа.

Напомним, Нафтогаз оценил выгоду от газового контракта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Нафтогаз, Кабмин Украины, правительство, контракт, правительство Украины, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь