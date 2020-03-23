Крупнейшая авиакомпания Канады сокращает половину персонала

Сокращения коснутся 3600 сотрудников Air Canada и 1549 - дочерней компании Rouge. Такое решение принято из-за кризиса, вызванного COVID-19.

Авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает CBC News.

“В Канадском союзе государственных служащих, который представляет интересы бортпроводников Air Canada, новость подтвердили, уточнив, что сокращения коснутся 3600 сотрудников Air Canada и 1549 - дочерней компании Rouge“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом на флагманскую канадскую авиакомпанию работает около 10 тыс. человек.

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Кроме этого, Air Canada в течение следующих недель уменьшит сеть своих маршрутов почти на 75%. Вместо 154 международных и 62 внутренних рейсов будут выполняться только 19 и 40 соответственно.

Напомним, экономика США вошла в состояние рецессии.

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