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В Украине заявили об активизации рейдеров во время карантина

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Сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Опендатабот заявил, что в Украине активизировались рейдеры.
Рейдерство в Украине (фото для иллюстрации)
Рейдерство в Украине (фото для иллюстрации)
Нацполиция Украины

Во время действия карантина в связи с противодействием коронавирусe активизировались рейдеры, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Опендатабот.

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Первый такой случай, по их информации, произошел с харьковской юридической компанией Форум.

Отмечается, что 13 марта владелец харьковской компании ООО Юридическая инвестиционная компания Форум Михаил Лысенко получил от Опендатабот сообщение о том, что в его компании сменились собственники и директор.

“Новым директором и единоличным владельцем стал неизвестный - Заика Олег Анатольевич“, - говорится в сообщении.

“Юристы компании сразу обратились в органы прокуратуры и Антирейдерскую комиссии Минюста для защиты своей компании. Однако сейчас профильные государственные органы приостановили свою работу из-за карантина.

Пока удалось выяснили, что незаконные регистрационные действия проводил государственный регистратор из Херсонской области - Мустафаев Фарит Анварович. Этот регистратор также является фигурантом в нескольких уголовных производствах и ответчиком по гражданским делам в связи с незаконными регистрационными действиями“, - добавили в Опендатабот.

“Скорее всего, рейдерство было нужно, чтобы захватить имущество нашей компании - 3 квартир в Харькове“, - заявил законный директор и соучредитель компании Михаил Лысенко.

Напомним, Кабмин обещает поддержать бизнес и безработных украинцев.

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Теги: рейдерство, рейдерский захват, рейдер, рейдерство в Украине, карантин, рейдеры, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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