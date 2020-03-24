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Треть украинских компаний не могут отпустить сотрудников на удаленную работу: Исследование

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18% компаний рассказали, что могут позволить людям работать дома.
Треть украинских компаний не могут позволить половине сотрудников работать удаленно
Треть украинских компаний не могут позволить половине сотрудников работать удаленно
depositphotos.com

Треть украинских компаний не могут позволить половине сотрудников работать удаленно в условиях карантина. Об этом свидетельствует опрос Американской торговой палаты в Украине и компании “Делойт“, пишет UBR.ua.

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В то же время, лишь 4% компаний заявили, что их сотрудники вообще не могут работать удаленно.

18% компаний рассказали, что могут позволить людям работать дома. 

65% организаций заявили, что, скорее всего, не выполнят рабочий план в этом году из-за коронавируса. 16% думают, что смогут осуществить все задуманное. 

25% компаний намерены увольнять людей из-за кризиса. В то же время, 47% заявили, что рабочие места за сотрудниками сохраняться. 13% компаний намерены нанимать еще больше людей. 

Большинство бизнесменов готовы помогать обществу в борьбе с коронавирусом. 

Напомним, в Украине заявили об активизации рейдеров во время карантина.

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Теги: рынок труда, удаленная работа, Карантин
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