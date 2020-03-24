Треть украинских компаний не могут отпустить сотрудников на удаленную работу: Исследование

18% компаний рассказали, что могут позволить людям работать дома.

Треть украинских компаний не могут позволить половине сотрудников работать удаленно в условиях карантина. Об этом свидетельствует опрос Американской торговой палаты в Украине и компании “Делойт“, пишет UBR.ua.

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В то же время, лишь 4% компаний заявили, что их сотрудники вообще не могут работать удаленно.

18% компаний рассказали, что могут позволить людям работать дома.

65% организаций заявили, что, скорее всего, не выполнят рабочий план в этом году из-за коронавируса. 16% думают, что смогут осуществить все задуманное.

25% компаний намерены увольнять людей из-за кризиса. В то же время, 47% заявили, что рабочие места за сотрудниками сохраняться. 13% компаний намерены нанимать еще больше людей.

Большинство бизнесменов готовы помогать обществу в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в Украине заявили об активизации рейдеров во время карантина.

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