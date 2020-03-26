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Компания Boeing планирует возобновить производство

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Корпорация Boeing обратилась к поставщикам с просьбой быть готовыми к поставке деталей для 737 МАХ в апреле 2020 года.
Производства Boeing 737 МАХ возобновят к маю - СМИ
Производства Boeing 737 МАХ возобновят к маю - СМИ
wikipedia.org

Производство Boeing 737 MAX планируют возобновить к маю текущего года, об этом в среду, 25 марта, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Компания уже обратилась к поставщикам с просьбой “быть готовыми”.  

Планы компании оказались расстроены из-за коронавируса. Изначально, по словам источника агентства, Boeing надеялась возобновить производство лайнера в апреле, однако из-за быстрого распространения болезни, производство не запустили.

По подсчетам агентства CNN, аэрокосмическая корпорация Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing737 MAX, потерпела убытки на сумму более 18 миллиардов долларов.

Напомним, Boeing обратился за финансовой помощью в $60 млрд.

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Теги: США, Boeing, производство, компания
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