Компания Boeing планирует возобновить производство

Корпорация Boeing обратилась к поставщикам с просьбой быть готовыми к поставке деталей для 737 МАХ в апреле 2020 года.

Производство Boeing 737 MAX планируют возобновить к маю текущего года, об этом в среду, 25 марта, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Компания уже обратилась к поставщикам с просьбой “быть готовыми”.

Планы компании оказались расстроены из-за коронавируса. Изначально, по словам источника агентства, Boeing надеялась возобновить производство лайнера в апреле, однако из-за быстрого распространения болезни, производство не запустили.

По подсчетам агентства CNN, аэрокосмическая корпорация Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing737 MAX, потерпела убытки на сумму более 18 миллиардов долларов.

Напомним, Boeing обратился за финансовой помощью в $60 млрд.

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