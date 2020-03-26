В Украине готовы производить препараты против коронавируса

Компания Дарница может начать выпуск препаратов, которые используют для лечения COVID-19 на Западе.

Крупнейшая фармацевтическая компания Украины Дарница готова запустить производство препаратов, которые на Западе используют для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

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Как известно, в США, Европе и Китае в рамках клинических исследований пациентов с коронавирусом лечат хлорохином и его производным веществом гидроксихлорохин.

Как отметили в компании, для использования этих препаратов в Украине именно для лечения COVID-19, необходимо инициировать клинические исследования или утвердить на протоколы лечения этой болезни с гидроксихлорохин – и хлорохиносодержащими препаратами. Такое решение должен утвердить госрегулятор, а также должен был получен государственный заказ.

“Дарница исследует возможность приобретения АФИ (активного фармацевтического ингредиента) и готова наладить производство в короткие сроки... При эффективном участии государственных структур всех уровней, Дарница готова производить препарат и гарантирует соблюдение требований качества и лицензионных процедур“, - говорится в сообщении.

Как известно, с 1998 года Дарница является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2019 году доля компании на рынке составила 13,76%.

Напомним, Зеленский подписал ряд законов о поддержке населения в условиях карантина.

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