Торговые ограничения во время карантина смягчили

Правительство разрешило возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян во время карантина.

Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

“Сегодня правительство ввело определенные послабления. Например, приняли решение, что таким магазинам, как кормы для животных, а также, где семена можно купить, разрешается продолжить работу, но со всеми противоэпидемическими мерами“, - сообщил он в Facebook.

Согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов.

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Правительство внесло изменения в это постановление, добавив туда продажу ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочный материал.

Напомним, сеть супермаркетов АТБ вводит специальное время для пенсионеров.

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