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Торговые ограничения во время карантина смягчили

Комментариев: 2
Правительство разрешило возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян во время карантина.
Правительство ослабило торговые ограничения
Правительство ослабило торговые ограничения
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Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

“Сегодня правительство ввело определенные послабления. Например, приняли решение, что таким магазинам, как кормы для животных, а также, где семена можно купить, разрешается продолжить работу, но со всеми противоэпидемическими мерами“, - сообщил он в Facebook.

Согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов.

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Правительство внесло изменения в это постановление, добавив туда продажу ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочный материал.

Напомним, сеть супермаркетов АТБ вводит специальное время для пенсионеров.

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Теги: вирусы, Вирус, торговля, бизнес, предприниматели, Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.03.2020, 06:47
Оценка:  +2
гость
Правильно сказал Землянский : в 2018 году заболеваемость корью увеличилась в 500 раз и всего погибло во всем мире от этой болезни 140 тысяч людей ! Но такой паники никто не подымал. Значит такая паника кому-то аыгодна ?
BOOTSMANN    25.03.2020, 19:18
Оценка:  +2
BOOTSMANN
Рассудок потроху возвращается к нашим правителям. Теперь нужно выпустить людей из душных замкнутых помещений супермаркетов и магазинов на находящиеся на расстоянии друг от друга лотки и прилавки под открытым небом, на свежем воздухе.
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