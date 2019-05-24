"Вакансии, аренда, ФОП": Что происходит с бизнесом в Украине

За четыре недели карантинных ограничений количество вакансий в стране уменьшилось с 54 тыс до 31 тыс.

Что происходит с украинским бизнесом в условиях карантина depositphotos.com

Уже четвертую неделю Украина находится на карантине. Как повлияли ограничения на бизнес - читайте в исследовании Опендатабот.

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“Для украинского бизнеса - это слишком долгий период паузы. Он теряет прибыль, компании закрываются, а украинцы остаются без работы“ - говорится в сообщении.

В период 16 марта по 13 апреля количество вакансий в Украине снизилось с 54 тыс до 31 тыс. По данным Work.ua, общее количество компаний, которые имели активные вакансии упала на 25%.

Вакансии в Украине Опендатабот

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В период 16 марта по 13 апреля количество вакансий в IT-сфере снизилось с 7,5 тыс до 4,6 тыс. При этом увеличилось количество резюме - с 17 до 19 тыс.

Вакансии и резюме в IT-сфере Опендатабот

По данным ЛУН, за последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на тысячу гривен. При этом “двушки“ остаются стабильными в цене.

Аренда жилья в карантин Опендатабот

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А вот регистрация новых ФОП уменьшилась почти в три раза. Если до карантина еженедельно регистрировалось более 5 тыс новых предпринимателей, то сейчас это около 1,8 тысяч.

Регистрация ФОП в карантин Опендатабот

Ранее сообщалось о том, как оформить помощь по безработице в Украине онлайн.