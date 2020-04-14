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Обновленный бюджет 2020: Как власть поддержит фермеров

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В Украине сохранена государственная поддержка фермерам.
Обновленный бюджет 2020: Какую поддержку получат фермеры
Обновленный бюджет 2020: Какую поддержку получат фермеры
depositphotos.com

В 2020 году сохранена поддержка АПК. В частности, в бюджете заложены расходы в сумме в 4 млрд грн по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация по стоимости с / х техники и процентов по кредитам. Соответствующее решение приняли нардепы в понедельник, 13 апреля. 

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“Мы полностью сохранили государственную поддержку аграрной отрасли. Основные программы ориентированы на поддержку, в первую очередь, малых сельхозпроизводителей и фермеров. Мы ожидаем, что нынешняя поддержка позволит привлечь около 14,7 млрд грн инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тыс новых рабочих мест“, - заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В Минэкономики заявили, что поддержка сельского хозяйства сохранена на 100%
В Минэкономики заявили, что поддержка сельского хозяйства сохранена на 100%
Минэкономики

Обновленный бюджет 2020: Как власти помогут фермерам

  • 1,2 млрд грн выделят на удешевление кредитов. Ожидается, что совокупный объем привлеченных кредитных ресурсов составит 16,4 млрд грн.
  • 1 млрд грн в поддержку животноводства. По результатам программы ожидается ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест.
  • 1 млрд грн на компенсации по закупке техники и оборудования отечественного производства Это увеличит объемы реализации отечественной техники минимум на 15% в 2020 году. 
  • 400 млн грн на программу развития фермерства и кооперативов. 
  • 400 млн грн в поддержку садоводства, виноградарства и хмелеводства. Ожидается увеличение новых насаждений интенсивного типа на площади более 4,0 тыс. га.

Ранее в Слуге народа пояснили, на что будут потрачены деньги из обновленного бюджета.

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Теги: Украина, бюджет, фермеры, сельское хозяйство
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