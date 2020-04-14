Украина на карантине: Количество полетов упало на 96%

После введения карантина в Украине значительно уменьшилось количество полетов.

В период с 17 марта 2020 года в Украине количество полетов упало на 96%. Напомним, карантин был введен в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Украэрорух в понедельник, 13 апреля.

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“Всего в марте 2020 года Украэрорух обслужил 13 323 полета, из которых 1443 - внутренние (-44,9% по сравнению с мартом прошлого года), 6653 - международные (-41,1%) и 5227 - транзитные (-29, 5%)“ - говорится в сообщении.

Мировая динамика, в частности в Европейском регионе, продолжает снижаться вследствие запрета авиасообщения во многих странах из-за мер противодействия COVID-19 - отмечает пресс-служба

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“Согласно обнародованным прогнозам ИАТА по оптимистическому сценарию, частичное восстановление ожидается на конец года“ - подытожили в Украэрорухе.

Данные FlightAware на вторник, 14 апреля, 11:21 Скрин

Ранее сообщалось о том, что Lufthansa отменила 23 тысячи рейсов из-за коронавируса.