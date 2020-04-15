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Главу Укрзализныци отстранили от обязанностей

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Наблюдательный совет рекомендует Кабмину уволить Желько Марчека и уже отстранил его от осуществления полномочий члена правления.

Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления компании. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает пресс-служба компании.

Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

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Также отмечается, что набсовет принял решение о немедленном отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

В компании также сообщили, что набсовет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и трудоспособности компании.

Напомним, нардепы приняли законопроект о поддержке бизнеса в период карантина.

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Теги: Кабмин Украины, увольнение, Укрзализныця, наблюдательный совет
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