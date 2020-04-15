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ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" на ипотеку и автокредиты

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"Кредитные каникулы" будут предоставлены гражданам, испытывающим трудности из-за карантина.
ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" на ипотеку и автокредиты
ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" на ипотеку и автокредиты
EPA/UPG

ПриватБанк вводит "кредитные каникулы" по ипотеке и автокредитам. Для получения услуги клиентам банка необходимо заполнить заявление на сайте. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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 "В действующих экономических условиях, вызванных последствиями пандемии, ПриватБанк ввел дополнительные “кредитные каникулы“ для заемщиков программ кредитования Авто в рассрочку, Жилье в кредит и Кредит под залог недвижимости - говорится в сообщении. 

Клиенты, имеющие кредит на авто или жилье, имеют право на перенос сроков всех очередных платежей по 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений 

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“Согласно закону № 533-IX от 17 марта 2020 года, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, ПриватБанк не применяет штрафов и пени за просрочку платежей" - подытожили в банке.

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк продлевает действие карт для выплат на 90 дней.

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Теги: ПриватБанк, кредит, каникулы, ипотека, авто
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