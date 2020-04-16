Нафтогаз запустил первую зарядную станцию для электроавто

Если проект окажется успешным, Нафтогаз обещает создать целую сеть электрозарядных станций.

Нафтогаз Украины запустил первую собственную электрозарядную станцию в Украине. Станция подходит для зарядки любых электроавто. Об этом сообщает пресс-служба в четверг, 16 апреля.

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“Среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. Стоимость услуги - всего 4,5 грн/кВт·ч“ - говорится в сообщении.

Нафтогаз планирует позже запустить сеть подобных электростанций по всей территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Украине дешевеет газ для потребителей.