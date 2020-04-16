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В украинских магазинах нет дефицита продуктов питания - Минэкономики

Комментариев: 4
Власти принимают меры, чтобы стабилизировать цены на социально значимые товары.
В украинских магазинах нет дефицита продуктов питания - Минэкономики
В украинских магазинах нет дефицита продуктов питания - Минэкономики
EPA/UPG

В Украине нет дефицита продовольственных товаров. Полки магазинов наполнены продуктами питания. Об этом сообщает Минэкономики. 

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“Этого удалось достичь благодаря ежедневному мониторингу и активному диалогу Правительства и Минэкономики с производителями, дистрибьюторами и магазинами“ - говорится в сообщении. 

Глава Минэкономики Игорь Петрашко подчеркнул, что власти делают все возможное для сохранения стабильности цен. 

Мы активно работаем над тем, чтобы ценовая стабильность для социально значимых товарных групп сохранялась - заявил он

Напомним, ранее ВР приняла закон, согласно которому Правительство должно регулировать цены на социально значимые товары - на продукты питания и на лекарства.

Ранее сообщалось о том, что происходит с бизнесом в Украине.

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Теги: продукты питания, Украина, карантин, цены
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  16.04.2020, 14:17
Оценка:  0
гость
Ну хохлядры ржу-нимагу!!! Черновол опубликовала текст подозрения в убийстве регионала

Прикол в том что эта проблядь признала поджог здания после которого погибли люди. А это наказывается как переход пешеходного перехода на красный светофор?
Рома Крым  (аноним)  16.04.2020, 13:50
Оценка:  0
Рома Крым
Вятрович на 85-летие Голодомора устроил пышный банкет: появилось видео

ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ! ТАКОЙ ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ ДАЖЕ САМЫМ ГНУСНЫМ НКВД-ШНИКАМ 30-Х ГОДОВ НЕ СНИЛСЯ!!! Вот она личина современного украинского политикума! Впрочем кума (последний слоган) это главный символ украинства
гость  (аноним)  16.04.2020, 13:46
Оценка:  -1
гость
Цибуля з цукром та уксусом тоби добре буде?
МаксимУм    16.04.2020, 13:38
Оценка:  0
МаксимУм
Где лимоны?
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