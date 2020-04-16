В украинских магазинах нет дефицита продуктов питания - Минэкономики
В Украине нет дефицита продовольственных товаров. Полки магазинов наполнены продуктами питания. Об этом сообщает Минэкономики.
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“Этого удалось достичь благодаря ежедневному мониторингу и активному диалогу Правительства и Минэкономики с производителями, дистрибьюторами и магазинами“ - говорится в сообщении.
Глава Минэкономики Игорь Петрашко подчеркнул, что власти делают все возможное для сохранения стабильности цен.
Мы активно работаем над тем, чтобы ценовая стабильность для социально значимых товарных групп сохранялась - заявил он
Напомним, ранее ВР приняла закон, согласно которому Правительство должно регулировать цены на социально значимые товары - на продукты питания и на лекарства.
Ранее сообщалось о том, что происходит с бизнесом в Украине.
Полная версия правил
Прикол в том что эта проблядь признала поджог здания после которого погибли люди. А это наказывается как переход пешеходного перехода на красный светофор?
ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ! ТАКОЙ ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ ДАЖЕ САМЫМ ГНУСНЫМ НКВД-ШНИКАМ 30-Х ГОДОВ НЕ СНИЛСЯ!!! Вот она личина современного украинского политикума! Впрочем кума (последний слоган) это главный символ украинства