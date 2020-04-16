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В Украине в карантин было открыто 6 777 ФОП

Комментариев: 2
В прошлом году в аналогичный период было оформлено 3169 ФОП .
Глава Минцифры Михаил Федоров
Глава Минцифры Михаил Федоров
Михаил Федоров

В период с 15 марта по 15 апреля 2020 года было открыто 6 777 ФОП. При этом в аналогичный период прошлого года было оформлено только 3 169 ФОП. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров. 

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Также министр обнародовал статистику по внесенным изменениям (чаще КВЭД). В 2020 году с 15 марта по 15 апреля было внесено 8 690 правок, а за такой же период прошлого года - 1 918 правок.

“Каждый день мы собираем обратную связь пользователей, я лично тестирую сервис. Будем готовить изменения в законодательство, чтобы сделать его вообще автоматическим, без участия регистраторов. Тогда, после заполнения форм на сайте, услуга будет предоставляться мгновенно“ - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют внедрить новый способ регистрации места жительства.

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Теги: михаил федоров, Минцифры, фоп
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.04.2020, 14:10
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гость
заробитчане, сори, укр раскладки нема...
гость  (аноним)  16.04.2020, 14:08
Оценка:  0
гость
Так оно и правильно, заробитчаек с грошами повернулися и липше свое предприемство видкрити а не сиднем гроши проидати!
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