В Украине в карантин было открыто 6 777 ФОП

В прошлом году в аналогичный период было оформлено 3169 ФОП .

В период с 15 марта по 15 апреля 2020 года было открыто 6 777 ФОП. При этом в аналогичный период прошлого года было оформлено только 3 169 ФОП. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Также министр обнародовал статистику по внесенным изменениям (чаще КВЭД). В 2020 году с 15 марта по 15 апреля было внесено 8 690 правок, а за такой же период прошлого года - 1 918 правок.

“Каждый день мы собираем обратную связь пользователей, я лично тестирую сервис. Будем готовить изменения в законодательство, чтобы сделать его вообще автоматическим, без участия регистраторов. Тогда, после заполнения форм на сайте, услуга будет предоставляться мгновенно“ - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют внедрить новый способ регистрации места жительства.