Украинские фермеры вынуждены за бесценок продавать ранний урожай

В связи с карантином значительно уменьшилось количество и покупателей, и рабочих на полях.

Украинские фермеры переживают кризис в связи с карантином. Продавать овощи негде, так как большинство рынков закрыты. Остаются только перекупщики, которые приобретают овощи за бесценок. Об этом сообщает Спецкор на 2+2.

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Из-за сложностей со сбытом фермеры не уверены, смогут ли вернуть вложенные средства. Они прогнозируют, что летом-осенью цены повысятся.

В столице работает один рынок. Продукции здесь много, однако спрос небольшой даже несмотря на то, что впереди Пасха.

Люди, если есть деньги, то покупают продукты первой необходимости , мясо, молоко, хлеб. Овощи, конечно, полезно, но в меньшем количестве. Мы рады и тому, что имеем - рассказала журналистам продавец Надежда

Вторая серьезная проблема, с которой столкнулись фермеры - нехватка рабочей силы. По словам фермеров, желающих работать сейчас немного.

Люди боятся заболеть, сидят дома, изолированные, найти рабочих очень трудно - отмечают они

Ранее Виталий Кличко заявил о том, что городские власти мониторят цены в киевских супермаркетах.