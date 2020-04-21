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ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы в карантин

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За последний месяц на покупки в интернете украинцы потратили 19 млн гривен.
ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы в карантин
ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы в карантин
depositphotos.com

В карантин украинцы стали чаще покупать в интернете. В частности, продажи в Сети увеличились в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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В период с 13 марта по 13 апреля клиенты банка купили товаров на 19 миллионов гривен. В прошлый месяц объем покупок составил 13 миллионов.

Интересный факт: Средний чек покупки в Сети составил 5,5 тыс грн

ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы на карантине:

  1. Автомобильные шины.
  2. Смартфоны.
  3. Телевизоры.
  4. Ноутбуки.
  5. Металлоискатели.

Ранее эксперт спрогнозировал курс валют на текущую неделю.

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Теги: Украина, сеть, покупки
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