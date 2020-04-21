ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы в карантин
За последний месяц на покупки в интернете украинцы потратили 19 млн гривен.
В карантин украинцы стали чаще покупать в интернете. В частности, продажи в Сети увеличились в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
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В период с 13 марта по 13 апреля клиенты банка купили товаров на 19 миллионов гривен. В прошлый месяц объем покупок составил 13 миллионов.
Интересный факт: Средний чек покупки в Сети составил 5,5 тыс грн
ТОП-5 товаров, которые покупают украинцы на карантине:
- Автомобильные шины.
- Смартфоны.
- Телевизоры.
- Ноутбуки.
- Металлоискатели.
Ранее эксперт спрогнозировал курс валют на текущую неделю.
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