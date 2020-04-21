Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Укрзализныце хотят ввести 4-дневную рабочую неделю

Комментариев: 0
Данное предложение будет реализовано в случае продления карантинных ограничений.
В Укрзализныце хотят ввести 4-дневную рабочую неделю
В Укрзализныце хотят ввести 4-дневную рабочую неделю
Укрзализныця

С 1 июля 2020 года в Укрзализныце может быть внедрена 4-х дневная рабочая неделя. Данное решение реализуют в случае, если карантин продлится. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Читай также: Кабмин уволил главу Укрзализныци

“Укрзализныця с 1 июля 2020 года может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19. Такое решение было принято на заседании правления АО Укрзализныця и согласовано с представителями профсоюзов“ - говорится в сообщении.

Укрзализныця приняла антикризисные меры:

  1. ​Ограничила закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью.
  2. Снизила расход дизельного топлива, электроэнергии.
  3. Приостановила рассмотрение поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.

Читай также: Как вернуть деньги за электронный жд билет в Укрзализныце - Криклий

“Наша главная цель - обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры,“ - заявил глава наблюдательного совета Шевка Аджунер.

Ранее сообщалось о том, что пригородные поезда являются убыточными на 900%.

Поделись:
Теги: Укрзализниця, рабочая неделя, сокращение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь