В Укрзализныце хотят ввести 4-дневную рабочую неделю

Данное предложение будет реализовано в случае продления карантинных ограничений.

С 1 июля 2020 года в Укрзализныце может быть внедрена 4-х дневная рабочая неделя. Данное решение реализуют в случае, если карантин продлится. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Укрзализныця с 1 июля 2020 года может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19. Такое решение было принято на заседании правления АО Укрзализныця и согласовано с представителями профсоюзов“ - говорится в сообщении.

Укрзализныця приняла антикризисные меры:

​Ограничила закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью. Снизила расход дизельного топлива, электроэнергии. Приостановила рассмотрение поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.

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“Наша главная цель - обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры,“ - заявил глава наблюдательного совета Шевка Аджунер.

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