НАПК не проверило "возможную коррупцию" Порошенко: Суд открыл дело

НАПК обвиняют в не проведении расследования по "возможной коррупции бывшего президента Петра Порошенко".

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу НАПК. Агентство по предотвращении коррупции обвиняется в не проведении расследования в “возможной коррупции Петра Порошенко“. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читай также: Roshen снова судится из-за использование названия “Киевский торт“

“Истец просит ОАСК признать незаконным и противоправным бездействие НАПК в отношении не проведения проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения“ - говорится в сообщении.

Подготовительное заседание по данному иску состоится 16 июня. На данный момент неизвестно, кто именно подал иск

Читай также: У Порошенко прокомментировали иск Суркисов

“Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика Завод Кузня на Рыбацком“ - подытожила пресс-служба.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко передал сыну аграрный бизнес.