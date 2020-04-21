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НАПК не проверило "возможную коррупцию" Порошенко: Суд открыл дело

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НАПК обвиняют в не проведении расследования по "возможной коррупции бывшего президента Петра Порошенко".
НАПК не проверило "возможную коррупцию" Порошенко: Суд открыл дело
НАПК не проверило "возможную коррупцию" Порошенко: Суд открыл дело
Getty Images

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу НАПК. Агентство по предотвращении коррупции обвиняется в не проведении расследования в “возможной коррупции Петра Порошенко“. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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“Истец просит ОАСК признать незаконным и противоправным бездействие НАПК в отношении не проведения проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения“ - говорится в сообщении. 

Подготовительное заседание по данному иску состоится 16 июня. На данный момент неизвестно, кто именно подал иск

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“Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика Завод Кузня на Рыбацком“ - подытожила пресс-служба.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко передал сыну аграрный бизнес.

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Теги: Петр Порошенко, НАПК, Окружной админсуд Киева
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.04.2020, 12:06
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гость
давно пора посадить этого пи...араса...
SINOBI-LIFE    22.04.2020, 11:56
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Кто,кто портнов.
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