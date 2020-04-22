В Украине власти будут регулировать цены: Что это значит
Кабмин принял решение о государственном регулировании цен на продукты питания, лекарства, дезинфекторы и средства индивидуальной защиты. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в среду, 22 апреля.
Читай также: Украинские фермеры вынуждены за бесценок продавать ранний урожай
“После принятия постановления ожидается стабилизация цен на рынках Украины, обеспечение условий для ведения бизнеса субъектами розничной торговли, а также предоставление потребителям возможность приобретать отдельные товары по доступным ценам“ - говорится в Пояснительной записке.
Власти будут регулировать цены на:
- Гречку,
- Сахар,
- Муку,
- Макароны украинского производства,
- Молоко,
- Хлеб,
- Яйца,
- Птицу,
- Минеральную воду без газа,
- Масло.
Также будет регулироваться стоимость парацетамола, антисептиков и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.
Ранее в Минэкономики заявили, что в украинских магазинах нет дефицита продуктов питания.
Полная версия правил