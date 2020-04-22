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В Украине власти будут регулировать цены: Что это значит

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Государственное регулирование цен будет распространяться на продукты питания и товары первой необходимости.
В Украине власти будут регулировать цены: Что это значит
В Украине власти будут регулировать цены: Что это значит
depositphotos.com

Кабмин принял решение о государственном регулировании цен на продукты питания, лекарства, дезинфекторы и средства индивидуальной защиты. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в среду, 22 апреля. 

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“После принятия постановления ожидается стабилизация цен на рынках Украины, обеспечение условий для ведения бизнеса субъектами розничной торговли, а также предоставление потребителям возможность приобретать отдельные товары по доступным ценам“ - говорится в Пояснительной записке.

Власти будут регулировать цены на:

  1. Гречку,
  2. Сахар,
  3. Муку,
  4. Макароны украинского производства, 
  5. Молоко, 
  6. Хлеб,
  7. Яйца, 
  8. Птицу, 
  9. Минеральную воду без газа,
  10. Масло.

Также будет регулироваться стоимость парацетамола, антисептиков и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

Ранее в Минэкономики заявили, что в украинских магазинах нет дефицита продуктов питания.

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Теги: регулирование, цены, продукты, Кабмин
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vicinq    22.04.2020, 14:00
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