Государственное регулирование цен будет распространяться на продукты питания и товары первой необходимости.

В Украине власти будут регулировать цены: Что это значит depositphotos.com

Кабмин принял решение о государственном регулировании цен на продукты питания, лекарства, дезинфекторы и средства индивидуальной защиты. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в среду, 22 апреля.

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“После принятия постановления ожидается стабилизация цен на рынках Украины, обеспечение условий для ведения бизнеса субъектами розничной торговли, а также предоставление потребителям возможность приобретать отдельные товары по доступным ценам“ - говорится в Пояснительной записке.

Власти будут регулировать цены на:

Гречку, Сахар, Муку, Макароны украинского производства, Молоко, Хлеб, Яйца, Птицу, Минеральную воду без газа, Масло.

Также будет регулироваться стоимость парацетамола, антисептиков и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.

Ранее в Минэкономики заявили, что в украинских магазинах нет дефицита продуктов питания.