Кабмин увеличил максимальную сумму Доступного кредита "5-7-9%" до 3 млн грн

Максимальная сумма по Доступному кредиту "5-7-9%" была увеличена.

Кабмин увеличил максимальную сумму по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“ до 3 млн грн. Данное решение было принято в рамках антикризисных мер для малого и среднего бизнеса в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 22 апреля.

Как изменилась программа “Доступные кредиты 5-7-9%“:

Расширен круг предпринимателей, которые могут получить Доступный кредит. Сейчас заявку могут подать бизнесмены с максимальным доходом 100 млн грн (ранее было 50 млн грн). Увеличена максимальная сумма кредита с 1,5 млн грн до 3 млн грн. Расширен перечень целей, на которые бизнесмены могут получить Доступный кредит.

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“Также доработаны условия программы “Доступные кредиты 5-7-9%“, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на микро- и малых предпринимателей, а также расширит их доступ к источникам пополнения оборотных средств“ - говорится в сообщении Кабмина.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин расширил программу Доступные кредиты.