Киевские аптеки будут продавать маски с наценкой не больше гривны
АМКУ предоставил рекомендацию киевским аптекам продавать медицинские маски с наценкой не более одной гривны. В ответ крупнейшие столичные аптеки обязались снизить наценку. Об этом сообщает глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
Читай также: В Украине власти будут регулировать цены: Что это значит
“Почти все представители аптечных сетей отметили, что были “заложниками“ роста закупочной цены. По их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку“ - отметил Хмельницкий.
Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок - отметил он
Цены на маски снизят:
- Альго-Фарм
- Аптека низких цен К (Аптека АНЦ Аптека Копейка)
- Аптека НЦ
- Аптекарь
- Виталюкс
- Сириус-95 ( Желаем здоровья)
- Столичный медицинский альянс (Страна здоровья)
- Фармация
Ранее в ГПСУ заявили, что маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок.
Полная версия правил