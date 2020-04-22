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Киевские аптеки будут продавать маски с наценкой не больше гривны

Комментариев: 1
Данную рекомендацию киевским аптекам предоставил АМКУ.
Киевские аптеки будут продавать маски с наценкой не больше гривны
Киевские аптеки будут продавать маски с наценкой не больше гривны
depositphotos.com

АМКУ предоставил рекомендацию киевским аптекам продавать медицинские маски с наценкой не более одной гривны. В ответ крупнейшие столичные аптеки обязались снизить наценку. Об этом сообщает глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

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“Почти все представители аптечных сетей отметили, что были “заложниками“ роста закупочной цены. По их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку“ - отметил Хмельницкий.

Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок - отметил он

Цены на маски снизят: 

  • Альго-Фарм
  • Аптека низких цен К (Аптека АНЦ Аптека Копейка)
  • Аптека НЦ
  • Аптекарь
  • Виталюкс
  • Сириус-95 ( Желаем здоровья)
  • Столичный медицинский альянс (Страна здоровья)
  • Фармация

Ранее в ГПСУ заявили, что маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок.

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Теги: маски, цены, Киев, наценка товара
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.04.2020, 15:15
Оценка:  +1
гость
И бензин по 12 грн. обещали но покупать его не кому, и не за что.
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