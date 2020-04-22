Данную рекомендацию киевским аптекам предоставил АМКУ.

Киевские аптеки будут продавать маски с наценкой не больше гривны depositphotos.com

АМКУ предоставил рекомендацию киевским аптекам продавать медицинские маски с наценкой не более одной гривны. В ответ крупнейшие столичные аптеки обязались снизить наценку. Об этом сообщает глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

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“Почти все представители аптечных сетей отметили, что были “заложниками“ роста закупочной цены. По их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку“ - отметил Хмельницкий.

Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок - отметил он

Цены на маски снизят:

Альго-Фарм

Аптека низких цен К (Аптека АНЦ Аптека Копейка)

Аптека НЦ

Аптекарь

Виталюкс

Сириус-95 ( Желаем здоровья)

Столичный медицинский альянс (Страна здоровья)

Фармация

Ранее в ГПСУ заявили, что маски, вывезенные из Украины, продавались в Европе за бесценок.