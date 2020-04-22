В НАПК пояснили, в чем суть дела Петра Порошенко

"НАПК осуществляет постоянный мониторинг чиновников" - подчеркнули в Агентстве.

В НАПК пояснили, в чем конфликт интересов у Порошенко Getty Images

НАПК осуществляет постоянный мониторинг чиновников по возможному нарушению законодательства. Это же касается и народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили в НАПК в среду, 22 апреля.

Также в Агентстве пояснили информацию, которую сегодня распространила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

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“В этом сообщении истец делает предположение по возможному совершению Петром Порошенко правонарушения по фиктивной продаже ЗАО Завод Кузня на Рыбальском. Истец утверждает, что фиктивную продажу мог позволить Порошенко получать неправомерную выгоду по закупкам в сфере обороны, поскольку он осуществлял полномочия Главнокомандующего ВСУ“ - говорится в сообщении НАПК.

Поскольку указанная информация не была подкреплена конкретными фактами или документальными свидетельствами, в ответе на сообщение истца НАПК разъяснило, что представленных им данных недостаточно для совершения действий со стороны Агентства - подчеркнули в пресс-службе

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“В то же время НАПК учло информацию истца при осуществлении мониторинга по соблюдению Петром Порошенко требований законодательства. В рамках мониторинга осуществляется проверка указанных в уведомлении сведений на достоверность“ - подытожили в НАПК.

Ранее сообщалось о том, что Окружной админсуд Киева открыл производство по делу НАПК. Агентство по предотвращении коррупции обвиняется в не проведении расследования в “возможной коррупции Петра Порошенко“.