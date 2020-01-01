Нацбанк назвал дату ввода в обращение 10-гривневой монеты.

В Украине появится новая монета в 10 гривен: Детали НБУ

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, с 3 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно будет свободно расплатиться в торговых сетях или осуществлять операции в банках.

На первом этапе Нацбанк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями НБУ в регионах.

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Новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Напомним, что на одного украинца приходится 67 банкнот и 184 монеты.