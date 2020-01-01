Власти Львова собрались возобновить работу летних площадок кафе и ресторанов

Учреждения должны быть обеспечены защитными средствами, проводить температурный скрининг и тщательную дезинфекцию.

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C 12 мая во Львове планируют начать постепенное возобновление деятельности летних площадок. Об этом во время онлайн-общения с представителями ресторанного бизнеса Львова сообщил мэр города Андрей Садовый, информирует Zaxid.net.

“Прорабатываем предложение, чтобы с 12 мая разрешить работу летних площадок. Будем призывать правительство, чтобы с 12 мая были послабления для работы различных заведений. Думаю, ресторанам было бы логично работать на вынос. Бесспорно, будет вопрос безопасности, как организовать работу, чтобы и работникам было безопасно. Люди будут ходить туда, где будет безопасно“, - сказал Садовый.

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По его словам, деятельность учреждений будут восстанавливать постепенно, и они будут работать по специальному протоколу. Заведения должны быть обеспечены защитными средствами, проводить температурный скрининг и тщательную дезинфекцию.

“Температурный скрининг должен быть обязательным как для работников, так и для клиентов. Мы эти правила систематизируем и выйдем с единой позицией. Можем начать с летних площадок и потом принимать следующие шаги“, - отметил мэр Львова.

Кроме того, по словам Садового, мэрия Львова выступила с просьбой к Ккабмину о разрешении посещать парки, лесопарки и скверы, а также спортплощадки для индивидуальных занятий.

Напомним, что в Киеве полиция нашла два ресторана, которые работали несмотря на карантин.