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ВР поддержала продление налоговых льгот для ФЛП на время карантина

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Законопроект о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период карантина приняли в первом чтении.
ВР поддержала продление налоговых льгот для ФЛП на время карантина
ВР поддержала продление налоговых льгот для ФЛП на время карантина
https://rada.gov.ua

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3329-Д “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19 )“. Соответствующее решение поддержали 336 депутатов, сообщает официальный сайт Верховной Рады.

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Документом, в частности, предусматривается продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина.

Также законопроектом продлевается срок неначислении пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, продолжается освобождение от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.

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Кроме того, документ предусматривает продолжение моратория на проведение документальных и фактических проверок до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, а также уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн;

Напомним, что президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить план выхода из карантина.

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Теги: ФЛП, предприниматели, налогообложение, Верхована Рада, карантин
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