В Минздраве сообщили, когда начнутся смягчения карантина для малого бизнеса
Правительство нашло способ, как возобновить работу продовольственных рынков и не допустить распространения коронаинфекции, все остальные ослабления для бизнеса будут после 11 мая. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует NewsOne.
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По его словам, открытие продовольственных рынков было очень взвешенным шагом.
“С одной стороны - максимальное соблюдение мероприятий, которые направлены на недопущение распространения коронавирусной болезни. То есть, все санитарные нормы будут соблюдаться во время работы рынков. С другой стороны - мы понимаем, что рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции, очень важны для экономики и очень важны для цен на эти продукты питания“, - отметил Степанов.
Чиновник отметил, что в правительстве нашли способ, как открыть рынки и в то же время быть уверенным, что распространения COVID-19 в связи с этим не последует.
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“Что касается открытия других магазинов, смягчения карантина, в том числе для малого бизнеса - все это мы будем делать с 11 мая“, - добавил министр.
Напомним, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, как государство поможет предпринимателям пережить карантин.
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Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь