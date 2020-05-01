Займы будут давать на приобретение оборудования, модернизацию основных средств, приобретение помещений под производство, внедрение энергосберегающих проектов.

Киевским бизнесменам предоставят кредиты под 6,5% на время карантина depositphotos.com

На время карантина городские власти Киева совместно с Фондом развития предпринимательства внедряют кредитование инвестпроектов для бизнеса под 6,5%. Об этом информирует Официальный портал Киева.

Читай также: Спрос на кредиты среди населения упал до пятилетнего минимума - НБУ

Сообщается, что на компенсацию половины процентной ставки, номинальный размер которой составляет 13%, предусмотрено 7 млн гривен из городского бюджета.

Для того чтобы получить кредит предприниматель должен быть зарегистрирован в столице или иметь производственные мощности, полностью или частично размещенные в Киеве или области. Также заемщик должен внести 20% от стоимости объекта кредитования. При этом сумма кредита не должна превышать 600 тысяч евро, максимальный срок выплаты - не более 6 лет.

Кредиты предоставляются на следующие цели: приобретение оборудования, модернизация основных средств, приобретение (реконструкция, строительство) помещений под производство, внедрение энергосберегающих проектов и “зеленых технологий“ производства, пополнение оборотных средств (кредит только за счет банков-партнеров).

Читай также: Министр рассказал, как государство поможет предпринимателям пережить карантин

Кредиты предоставляются на все виды деятельности кроме: производства алкоголя, табачных изделий, взрывчатых веществ, оружия, финансовой и страховой деятельности, программирования, азартных игр.

Чтобы получить кредит, нужно подать в банк-партнер свой кредитный проект и получить одобрение от банка. Банками-партнерами программы являются: “ПроКредит Банк“, “Укргазбанк“, “Ощадбанк“, “КредитВест Банк“, “Кредобанк“.

Напомним, что Кабмин расширил программу доступных кредитов “5-7-9%“.