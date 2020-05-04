Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантина вновь ухудшились

Пессимистические ожидания по объемам производства и продаж усилились фактически во всех секторах экономики.

Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантин вновь ухудшились. Об этом в соцсетях сообщил директор департамента статистики и отчетности Национального банка Украины Юрий Половнев.

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По его словам, индекс ожиданий деловой активности предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. При этом любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.

“Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который больше всего пострадал от карантинных мероприятий, но и о промышленности, строительстве, торговле“, - констатировал представитель Нацбанка.

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По словам Половнева, все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж. Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров.

“Впрочем, ослабление карантина, запланированное правительством на май, должно оживить деловую активность и улучшить настроения бизнеса в текущем месяце“, - резюмировал Половнев.

Напомним, что в центре Киева предприниматели потребовали ослабить карантин.